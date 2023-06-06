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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Хто підірвав Каховську ГЕС – в Офісі президента назвали підрозділ російської армії

Хто підірвав Каховську ГЕС – в Офісі президента назвали підрозділ російської армії
Фото: УНІАН

За даними української розвідки, попередньо, Каховську гідроелектростанцію підірвали військові 205 мотострілецької бригади ЗС РФ.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у ефірі Breakfast Show.

– Це попередня інформація. Безумовно, зараз все перевірятиметься. Вона локалізована там і, відповідно, є попередні дані, що це представники 205 мотострілецької бригади. Ми перевірятимемо, – наголосив він, додавши, що конкретика буде пізніше.

Подоляк нагадав, що згідно з окремим протоколом Женевської конвенції 1977 року, підрив ГЕС – це безсумнівне використання невибіркової зброї масового ураження.

– Тобто, те, що зробила Росія, фактично підписала безумовне зізнання у злочині проти людяності. Тому ООН сьогодні мала проводити не день російської мови, а екстрене засідання Радбезу – щоб зафіксувати факт терористичного акту на Каховській ГЕС, – сказав він.

205 окрема мотострілецька козача бригада Сухопутних військ РФ, що входить до складу 49 загальновійськової армії Південного військового округу дислокується у Будьонновську (Ставропольський край РФ). Цей підрозділ брав участь у бойових діях на території Чечні та Дагестану.

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Армія Росії, Війна в Україні, Каховська ГЕС, Михайло Подоляк, Офіс президента, Російська агресія
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