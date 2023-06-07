Бойцы ВСУ с дронов наблюдали, как после подрыва Каховской ГЭС часть оккупантов смыло водой

Украинские войска стали свидетелями того, как российские солдаты были захлестнуты паводковыми водами и бежали с восточного берега Днепра после разрушения плотины Новой Каховки.

Об этом заявил офицер Вооруженных сил Украины, капитан Андрей Пидлисный американскому телеканалу CNN.

По словам офицера, в этом хаосе было убито или ранено много российских военнослужащих.

Капитан добавил, что когда плотина рухнула рано утром во вторник, “никто с российской стороны не смог уйти”. Все подразделения РФ, которые были на той стороне, были затоплены.

Пидлисный сказал CNN, что, по его мнению, россияне намеренно атаковали дамбу, чтобы сорвать планы украинских войск по предстоящему наступлению.

— Около 3 часов ночи враг взорвал Каховскую ГЭС, чтобы поднять уровень воды и затопить подступы и левый берег Днепра, а также расположенные там населенные пункты. И чтобы сделать невозможным продвижение украинских вооруженных сил в будущем, — утверждает он.

Офицер ВСУ объяснил, что из-за особенностей рельефа местности вокруг реки российские военные, расположенные на восточном берегу, пострадали от прорыва плотины. Его подразделение смогло наблюдать за развитием событий с помощью беспилотников и войск, находившихся на месте происшествия.

— Левый берег ниже правого, поэтому он больше затоплен. Позиции противника прямо на берегу реки также были затоплены. Нужно понимать, что позиции противника — это не только окопы, но и обычные дома мирных жителей, где они живут, — сказал Пидлисный.

Российские подразделения, оказавшиеся в зоне поражения, возможно, не были предупреждены, чтобы сохранить элемент неожиданности, сказал Пидлисный.

Напомним, в ночь на 6 июня Россия подорвала Каховскую ГЭС из-за чего под угрозой затопления оказалось около 80 населенных пунктов Украины.

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