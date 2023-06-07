Бійці ЗСУ з дронів спостерігали, як після підриву Каховської ГЕС частину окупантів змило водою

Українські війська стали свідками того, як російські солдати були захоплені паводковими водами і тікали зі східного берега Дніпра після руйнування греблі Нової Каховки.

Про це заявив офіцер Збройних сил України, капітан Андрій Підлісний американському телеканалу CNN.

За словами офіцера, у цьому хаосі було вбито або поранено багато російських військовослужбовців.

Капітан додав, що коли гребля звалилася рано вранці у вівторок, “ніхто з російської сторони не зміг піти”. Усі підрозділи РФ, які були на тій стороні, були затоплені.

Підлісний сказав CNN, що, на його думку, росіяни навмисно атакували дамбу, щоб зірвати плани українських військ щодо майбутнього наступу.

– Близько 3-ї години ночі ворог підірвав Каховську ГЕС, щоб підняти рівень води і затопити підступи і лівий берег Дніпра, а також розташовані там населені пункти. І щоб унеможливити просування українських збройних сил у майбутньому, – стверджує він.

Офіцер ЗСУ пояснив, що через особливості рельєфу місцевості навколо річки російські військові, розташовані на східному березі, постраждали від прориву греблі. Його підрозділ зміг спостерігати за розвитком подій за допомогою безпілотників і військ, які перебували на місці події.

– Лівий берег нижчий за правий, тому він більше затоплений. Позиції противника прямо на березі річки також були затоплені. Потрібно розуміти, що позиції противника – це не тільки окопи, а й звичайні будинки мирних жителів, де вони живуть, – сказав Підлісний.

Російські підрозділи, які опинилися в зоні ураження, можливо, не були попереджені, щоб зберегти елемент несподіванки, сказав Підлісний.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня Росія підірвала Каховську ГЕС, через що під загрозою затоплення опинилося близько 80 населених пунктів України.

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