Бедрак Виктория, редактор ленты
Подрыв Каховской ГЭС. За прошедшие сутки из подтопленных районов спасли 52 человека — ГСЧС
Из подтопленных в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС районов в Херсонской области за минувшие сутки спасли 52 человека.
Об этом сообщает ГСЧС.
Указано, что сейчас привлечено почти 800 человек и более 170 единиц техники ГСЧС.
В случае необходимости чрезвычайники готовы привлечь еще 250 человек личного состава и более 60 единиц техники, которая сейчас находится в резерве.
В ночь с 5 на 6 июня российские войска взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. Украинская сторона уже заявила, что есть доказательства преднамеренного разрушения дамбы.
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