Подрыв Каховской ГЭС. За прошедшие сутки из подтопленных районов спасли 52 человека — ГСЧС

Из подтопленных в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС районов в Херсонской области за минувшие сутки спасли 52 человека.

Об этом сообщает ГСЧС.

Указано, что сейчас привлечено почти 800 человек и более 170 единиц техники ГСЧС.

В случае необходимости чрезвычайники готовы привлечь еще 250 человек личного состава и более 60 единиц техники, которая сейчас находится в резерве.

В ночь с 5 на 6 июня российские войска взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. Украинская сторона уже заявила, что есть доказательства преднамеренного разрушения дамбы.

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