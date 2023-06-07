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Россияне выстрелили себе в ногу: Мусиенко о последствиях подрыва Каховской ГЭС

Каховська ГЕС
Фото: УНИАН

Россия вполне сознательно пошла на подрыв плотины Каховской ГЭС, потеряв таким образом первую линию своей обороны, чтобы расширить русло Днепра и усложнить для Сил обороны проведение определенных операций, особенно с применением в будущем, например, тяжелой техники.

Такое мнение в эфире телемарафона Єдині новини высказал военный эксперт, руководитель центра Военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

— Совершив это преступление, россияне выстрелили себе в ногу. Потому что для себя создали проблему, причем абсолютно сознательно. Теперь наша артиллерия сможет подойти ближе для нанесения ударов по позициям врага, — подчеркнул он.

Кроме того, как отметил Мусиенко, последствия могут быть только на определенный период времени — не навсегда, во-первых.

— А, во-вторых, планы украинского контрнаступления, думаю, включают применение сил и средств не только через Днепр. И глобально, если мы говорим об изменении наших планов, это мало влияет… Если же мы смотрим стратегически на театр военных действий по всей линии фронта, это не влияет на наши контратаки под Бахмутом, или по направлению Угледара, Орехово, Гуляйполя совсем, — добавил эксперт.

Также он считает, что РФ достаточно серьезно просчиталась, думая таким образом сорвать или отсрочить украинское контрнаступление, и это только свидетельствует об истерике в рядах оккупантов, поскольку они наблюдают довольно быстрое передвижение украинских войск, которые проводят разведку боем, пытаются найти бреши в линии обороны противника, что очень нервирует их.

— То есть им важно остановить по состоянию на сейчас, как они думают. На более далекие перспективы — месяц или два — они сейчас не думают. Далее отойти на позиции линии обороны. Хотя надо признать — они их держат. Противник потерял первую линию обороны, но остается еще две на Левобережье Херсонщины, — подытожил Мусиенко.

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Армия России, Война в Украине, ВСУ, Каховська ГЕС, контрнаступ, Александр Мусиенко, Російська агресія
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