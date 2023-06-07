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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Підрив Каховської ГЕС. Минулої доби з підтоплених районів врятували 52 людини – ДСНС

Підрив Каховської ГЕС. Минулої доби з підтоплених районів врятували 52 людини – ДСНС

Із підтоплених внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС районів на Херсонщині за минулу добу врятували 52 людини.

Про це повідомляє ДСНС.

Зазначено, що наразі залучено майже 800 осіб та понад 170 одиниць техніки ДСНС.

У разі необхідності надзвичайники готові залучити ще 250 осіб особового складу та понад 60 одиниць техніки, яка зараз перебуває в резерві.

У ніч з 5 на 6 червня російські війська підірвали Каховську гідроелектростанцію. Українська сторона вже заявила, що є докази навмисного руйнування дамби.

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Війна в Україні, Каховська ГЕС, Херсонська область
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