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Важна целостность пруда-охладителя: гендиректор МАГАТЭ о рисках для ЗАЭС

Рафаель Гроссі
Фото: Правительственный портал

После подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что сейчас жизненно важна целостность пруда-охладителя Запорожской АЭС.

По его словам, 6 июня Новокаховская плотина была серьезно повреждена, что привело к значительному снижению уровня водохранилища, которое используется для поставки охлаждающей воды на ЗАЭС.

А этот пруд является одним из альтернативных источников воды, поэтому так важно обеспечить его защиту.

— Отсутствие охлаждающей воды в основных системах в течение длительного периода времени приведет к расплавлению топлива и неработоспособности аварийных дизель-генераторов. Однако, по нашей текущей оценке, непосредственного риска для безопасности станции нет, — отметил Гросси.

Он сообщил, что сейчас повреждение дамбы приводит к уменьшению высоты водохранилища примерно на 5 см/ч. Команда продолжает следить за ситуацией.

— Основная линия охлаждающей воды подается из водохранилища и перекачивается по каналам возле тепловой электростанции на площадку. По оценкам, воды по этому маршруту должно хватить на несколько дней. В 08:00 вода в водохранилище была на отметке 16,4 м. Если она опустится ниже 12,7 м, ее больше нельзя будет откачивать, — объяснил глава МАГАТЭ.

Гросси заметил, что реакторы были остановлены в течение многих месяцев, поэтому, вероятно, пруда будет достаточно для охлаждения в течение нескольких месяцев.

Он также анонсировал свою поездку на ЗАЭС на следующей неделе, которая была запланирована еще до подрыва Каховской дамбы.

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Источник: IAEA

Война в Украине, ЗАЕС, Каховська ГЕС, МАГАТЕ, Російська агресія
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