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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

ЗАЕС не зможе включати енергоблоки, поки не буде підживлення ставкових охолоджувачів

Петро Котін

Поки Запорізька електростанція не працює, то безпосередньої загрози через відсутність води у Каховському водосховищі немає.

Про це сказав президент ДП НАЕК Енергоатом Петро Котін в ефірі телемарафону Єдині новини під час спілкування з ведучою Яною Брензей.

— Каховське водосховище є важливим для охолодження Запорізької атомної станції. Під час роботи енергоблоків постійно виконується підживлення ставкових охолоджувачів, які перебувають на майданчику ЗАЕС. Зараз блоки не працюють. Безпосередньо зниження рівня в Каховському водосховища не впливає зараз на роботу ЗАЕС, але це не означає, що загрози немає, – сказав він.

Котін додав, що блоки п’ять блоків стоять у холодному стані, а ще один – у гарячому.

Він сказав, що, коли Україна поверне під контроль Запорізьку АЕС, то не зможе включати енергоблоки, поки не буде вирішено питання з підживленням ставкових охолоджувачів на Запорізькій атомній електростанції.

Тобто, за його словами, єдиною загрозою становить ситуація, коли неможливо буде підживити ставки, які є на території Запорізької атомної електростанції.

Напередодні Котін повідомляв, що, якщо вода у ставку-охолоджувачі Запорізької атомної електростанції опускатиметься, тоді її потрібно буде додавати. За його словами, є певні алгоритми, як це робити.

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Фото: Енергоатом

АЕС, Енергоатом, Каховська ГЕС
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