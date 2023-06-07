Жителі тимчасово окупованих Олешків повідомляють, що місто повністю затопило, а людей не евакуюють

Жителі тимчасово окупованих Олешків, що на лівому березі Херсонщини, повідомляють, що після підриву Каховської ГЕС місто майже повністю пішло під воду, втім, окупаційна влада не проводить евакуацію населення.

Про це повідомляють у Telegram-каналах.

– Евакуацію мирного населення із затоплених населених пунктів росіяни не проводять, хоч подекуди ситуація там критична, – йдеться у повідомленні.

Українські рятувальники та волонтери намагаються здійснити евакуацію населення, але важкі умови суттєво сповільнюють процес.





Нагадаємо, після підриву Каховської ГЕС станом на 06:00 7 червня із затоплених районів Херсонщини евакуйовано 1 457 людей. Лише із району Корабел вивезли 1 286 осіб. Загалом станом на ранок на правобережній Херсонщині затоплено 1 852 будинки.

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