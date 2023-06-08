Масштабы минирования Запорожской АЭС: Котин объяснил, насколько все серьезно

На сегодняшний день нет информации о минировании именно оборудования Запорожской атомной электростанции, известно только о периметре станции и подъездных путях.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил президент Энергоатома Петр Котин, говоря о масштабах минирования ЗАЭС оккупантами.

— Мы знаем, что станция заминирована, и это касается периметра и подъездных путей к ЗАЭС. Фактов того, что заминировано оборудование станции, у нас нет на сегодня. Это возможно, но об этом мы узнаем, когда зайдем на ее территорию, — подчеркнул он.

По его словам, после деоккупации первыми на территорию станции зайдут военные и бойцы ГСЧС, которых ждет очень тяжелая и длительная работа по разминированию.

— После этого мы будем заходить на ЗАЭС и оценивать ущерб. Уже есть согласованная программа, как будем это делать, постепенно восстанавливать безопасность всех систем и оборудования, чтобы блоки можно было в дальнейшем эксплуатировать, — добавил Котин.

Президент Энергоатома также рассказал о ситуации с украинским персоналом, который остается на АЭС.

Он отметил, что до захвата станции там работало 11 тыс. человек, а после — около 5 тыс. выехали на подконтрольную Украине территорию, но остальные остаются в районе Энергодара и Запорожской АЭС, из которых до 3 тыс. подписали контракты с Росатомом.

— Все остальные находятся либо в городе, либо продолжают работать на станции. Это около 3 тыс. человек. Еще 200 из них имеют возможность продолжать работать на станции, потому что оккупантам некем их заменить. Другие люди находятся дома и продолжают получать зарплату, потому что они наши работники, и им просто запрещен вход на станцию, — объяснил Котин.

Накануне жителям Энергодара посоветовали выехать из города, поскольку ситуация на Запорожской АЭС может выйти из-под контроля в любой момент.

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