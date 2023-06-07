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Жителям Энергодара советуют покинуть город из-за ситуации на Запорожской АЭС

Жителям Энергодара советуют покинуть город из-за ситуации на Запорожской АЭС
Фото: УНИАН

Ситуация на Запорожской АЭС может выйти из-под контроля в любой момент, поэтому жителям близлежащего Энергодара лучше покинуть город.

Об этом заявил первый заместитель городского головы Энергодара Иван Самойдюк.

— Ничего не меняется за весь год оккупации, который они (российские военные — Ред.) находятся там. На предмет того, могут или не могут они угрожать аварией на ЗАЭС? Конечно, откровенных угроз нет, но то, как эксплуатируется станция, из-за того, что там сделаны склады техники, боеприпасов — на территории станции, то, понятно, что ситуация в любое время может выйти из-под контроля и быть критической, — сказал он.

Самойдюк подчеркнул, что жителям при любой возможности лучше покинуть Энергодар и территорию вокруг города.

Тем, у кого есть транспорт, советуют держать его полностью заправленным со всеми тревожными чемоданами, документами и ценными вещами.

— Если ситуация выйдет из-под контроля, то можем рассчитывать, что они (оккупанты — Ред.) будут обязаны дать “коридоры” для выезда населения с такой территории, — добавил Самойдюк.

Отметим, что последствия пожара или взрыва на Запорожской АЭС в десять раз превысят последствия аварии 1986 года на Чернобыльской АЭС.

Подробнее об опасности аварии на ЗАЭС — читайте в материале.

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Петро Котін

Источник: Радио Свобода
АЕС, Евакуація, Енергодар, ЗАЕС, Запорожская область, Каховська ГЕС
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