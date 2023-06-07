Россияне начали оттягивать силы за несколько дней до теракта на Каховской ГЭС — Гуменюк

Оккупанты начали оттягивать свои подразделения на левом берегу еще за несколько дней до самого теракта на Каховской ГЭС. Сейчас они отошли на разное расстояние в зависимости от разлива воды — от 5 до 15 км, однако не прекращают обстреливать правобережье.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявила спикер объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в комментарии ведущей Вікна-новини Яне Брензей.

— Ситуация осложнена именно последствиями теракта россиян, однако даже в таких условиях военная составляющая не прекращается, то есть продолжаются обстрелы правого берега, враг терроризирует население даже в условиях гуманитарной эвакуации и одновременно продолжает разгонять информационную волну о том, что якобы боевая работа Сил обороны не позволяет эвакуировать жителей левого берега. Конечно же, цивилизованный мир не воспринимает такую информацию, — подчеркнула она.

По ее словам, несмотря на то, что мы узнали о минировании россиянами Каховской ГЭС еще в октябре 2022 года, и Силы обороны готовились к возможному развитию событий, сам подрыв произошел довольно внезапно.

А то, что оккупанты обвиняют ВСУ в этом теракте и одновременно в российских пабликах пишут, что он остановил украинское контрнаступление — “это классический способ пропаганды”, отмечает Гуменюк.

— Но в противовес этому мы можем сказать, что когда освобождали правый берег, работали даже по объектам критической инфраструктуры, таких как ТЭС и мосты, настолько филигранно и осторожно, чтобы не навредить, а только разрушить планы врага, — добавила она.

Гуменюк сообщила, что враг до сих пор может обстреливать правый берег Херсона из артиллерии, РСЗО, а также сбрасывать авиабомбы. В то же время усложнилась существенно минометная работа оккупантов, поэтому накануне теракта они сильно били именно из минометов.

Фото: Ukraine Media Center Odesa

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