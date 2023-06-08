Украина направила ноту Еврокомиссии из-за проекта Росатома в Венгрии

Украина направила ноту в Европейскую комиссию относительно возможной активизации сотрудничества в атомной энергетике с Россией.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— Росатом является частью путинского режима, который поддерживает его террористические действия и подвергает опасности ядерные объекты. Ожидаем, что предварительное решение по реализации Росатомом проекта строительства ядерных реакторов в Венгрии будет пересмотрено, — написал глава правительства.

Шмыгаль поднял этот вопрос во время выступления на сессии, посвященной Украине, в рамках встречи Совета ОЭСР на министерском уровне.

Он подчеркнул, что на фоне катастрофы на Каховской ГЭС и оккупации Запорожской АЭС такие шаги выглядят сюрреалистично.

— Санкции против России должны быть усилены, в частности в таких сферах как атомная энергетика. Мы должны сделать все, чтобы business as usual со страной-террористом был невозможен и не поддерживал больше российскую военную машину, — добавил премьер-министр.

Недавно Венгрия получила согласование Еврокомиссии на внесение изменений в контракт на строительство двух энергоблоков АЭС Пакш-2, заключенный с Росатомом.

Росатом и венгерская MVM подписали документы по строительству двух новых энергоблоков №5 и 6 (Пакш-2) на АЭС Пакш еще в 2014 году. Общая стоимость проекта оценивалась в €12,5 млрд, часть из которого кредитом должна была профинансировать РФ.

В августе 2022 года Росатом получил разрешение от Управления по атомной энергии Венгрии на строительство энергоблоков.

Фото: Денис Шмыгаль

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