Україна направила ноту до Єврокомісії через проєкт Росатому в Угорщині
Україна направила ноту до Європейської комісії щодо можливої активізації співпраці в атомній енергетиці з Росією.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
– Росатом є частиною путінського режиму, який підтримує його терористичні дії та наражає на небезпеку ядерні об’єкти. Очікуємо, що попереднє рішення щодо реалізації Росатомом проєкту будівництва ядерних реакторів в Угорщині буде переглянуто, – написав глава уряду.
Шмигаль порушив це питання під час виступу на сесії, присвяченій Україні, в межах зустрічі Ради ОЕСР на міністерському рівні.
Він наголосив, що на тлі катастрофи на Каховській ГЕС та окупації Запорізької АЕС такі кроки виглядають сюрреалістично.
– Санкції проти Росії мають бути посилені, зокрема в таких сферах як атомна енергетика. Ми повинні зробити все, щоб business as usual із країною-терористом був неможливий і не підтримував більше російську воєнну машину, – додав прем’єр-міністр.
Нещодавно Угорщина отримала погодження Єврокомісії на внесення змін до контракту на будівництво двох енергоблоків АЕС Пакш-2, укладеного з Росатомом.
Росатом і угорська MVM підписали документи щодо будівництва двох нових енергоблоків №5 і 6 (Пакш-2) на АЕС Пакш ще у 2014 році. Загальна вартість проєкту оцінювалася в €12,5 млрд, частину з якого кредитом мала профінансувати РФ.
У серпні 2022 року Росатом отримав дозвіл від Управління з атомної енергії Угорщини на будівництво енергоблоків.
Фото: Денис Шмигаль