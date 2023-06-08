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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Зеленський відвідав Миколаївщину: оглянув головну насосну станцію управління каналів річки Інгулець

Зеленський відвідав Миколаївщину: оглянув головну насосну станцію управління каналів річки Інгулець
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський відвідав на Миколаївщині головну насосну станцію управління каналів річки Інгулець, затоплену через руйнування греблі Каховської ГЕС.

– У підтоплених населених пунктах здійснено евакуацію людей, на місцях – рятувальники та представники влади. Забезпечуємо людей питною водою, необхідними продуктами харчування, – написав він у своєму Тelegram.

Глава держави зазначив, що у Снігурівській громаді створено штаб із ліквідації наслідків катастрофи, який працює у цілодобовому режимі.

Зеленський відвідав Миколаївщину: оглянув головну насосну станцію управління каналів річки Інгулець

Фото: Офіс президента

Нагадаємо, 8 червня президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Херсонщини. Глава держави взяв участь у координаційній нараді щодо ліквідації наслідків підриву дамби Каховської ГЕС. На порядку денному, наголошує Володимир Зеленський, було багато важливих питань.

Володимир Зеленський, екологічна катастрофа, Каховська ГЕС, Миколаїв, Російська агресія
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