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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Нижньодніпровський природний парк повністю знищено після підриву Каховської ГЕС

Нижньодніпровський природний парк повністю знищено після підриву Каховської ГЕС
Фото: Факти ICTV

Підрив росіянами дамби Каховської ГЕС призвів до однієї з наймасштабніших екологічних катастроф. Велика вода затопила понад 80 населених пунктів біля Дніпра, а також повністю знищила  Нижньодніпровський національний природний парк  з усіма його мешканцями. 

Нижньодніпровський національний природний парк було створено у 2015 році з метою збереження, відтворення й ефективного використання природних комплексів та об’єктів дельти річки Дніпро, як одного з найцінніших природних заплавно-літоральних комплексів у Європі, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність, забезпечення збереження водно-болотного угіддя міжнародного значення.

Там мешкали тисячі птахів, тварин, комах, риб, молюсків, а також росли рідкісні види рослин. Все це після підриву Каховської ГЕС було знищено великою водою, розповідає еколог Владислав Балінський. 

– Повністю знищено Нижньодніпровський природний парк з усіма мешканцями (тваринами, птахами та рослинами), його площа становить 80 тис. га, – сказав експерт. 

Серед знищених видів – сотні ссавців: 

  • європейська норка; 
  • річкова видра; 
  • борсук;
  • бобер;
  • мишківка та ін. 
Нижньодніпровський природний парк повністю знищено водою, через підрив Каховської ГЕС

Фото: Нижньодніпровський національний природний парк

Загинуло потомство усіх видів птахів, які гніздувалися: 

  • сріблястих ібісів; 
  • колпиць;
  • пеліканів;
  • бакланів;
  • шилодзьобок; 
  • куликів та ін. 
Пелікан рожевий

Пелікан рожевий/Фото: Нижньодніпровський національний природний парк

Також втрачені різноманітні види рослин:

  • тюльпан Шренка;
  • скажений огірок;
  • скабіоза біло-жовта;
  • глечики жовті; 
  • сусак зонтичний та ін. 
Скажений огірок

Скажений огірок/Фото: Нижньодніпровський національний природний парк

Риби та молюски також навряд чи переживуть великий потоп, зазначає експерт. 

Нижньодніпровський природний парк повністю знищено водою, через підрив Каховської ГЕС

Фото: Нижньодніпровський національний природний парк

Балінський наголошує, що підрив Каховської ГЕС створив техногенну, гуманітарну та екологічну катастрофу, що може призвести до різноманітних епідемій і на ліквідацію наслідків знадобляться десятки років. 

Він розповідає – Каховська ГЕС була збудована в 50-х роках минулого століття. Будувалася вона як один із каскадів на Дніпрі, якраз як об’єкт для агропромислового комплексу, для водопостачання.  Велика кількість підприємств рудозбагачувальних заводів, видобувних заводів, дуже велика кількість аграрних підприємств також розташовувалися поруч із водосховищем. 

– Велика кількість відходів від цих підприємств осідали на дні Каховського водосховища у вигляді мулу. Вже зараз, коли йдеться про те, що бурхливі потоки підняли цей мул і заново його активували. Цей мул несе небезпеку для всього живого, тому що в ньому велика кількість важких металів, отрути та залишків радіоактивних речовин.

За прогнозами експерта, вода з Каховського водосховища сходитиме ще близько тижня. Втім, на ліквідацію наслідків цієї масштабної катастрофи знадобляться роки.

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екологічна катастрофа, Екологія, Каховська ГЕС, природа, Херсонська область
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