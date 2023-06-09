Олешки Евакуація: как может спасти чат в Telegram и как нужно просить о помощи

Жители оккупированной Херсонщины, которая тоже оказалась под водой из-за подрыва Каховской ГЭС, страдают уже четвертые сутки без должной помощи и эвакуации. Украина готова эвакуировать, но россияне постоянно стреляют, поэтому призывает мир направить международные организации для спасения этих людей, но пока все напрасно. Люди на крышах, на верхушках домов просят о помощи.

Чтобы хотя бы местные люди могли спасать друг друга и могли координировать свои действия, появились несколько чатов, где можно указать адрес и попросить о помощи. Гарантии, что кто-то придет на помощь, нет, но это надежда, которая сейчас нужна многим.

Один из таких чатов, объединивший жителей Алешков, называется Олешки Евакуація. Его создал 19-летний Владислав Рабый. Родом он из этого же города, но теперь живет в Одессе и занимается гуманитарной помощью. С ним Факты ICTV и пообщались.

– Еще до начала вторжения России в Украину я занимался помощью для своего города Алешки. Делал сборы для ветеранов, упорядочивал детские площадки, зарисовывал сайты с наркотиками и многое другое… Когда началось полномасштабное вторжение, я в первый же день выехал из Алешков в Одессу и создал страницу в Telegram, чтобы люди могли обмениваться информацией, где купить еду, лекарства и все необходимое, – рассказывает Владислав.

После подрыва Каховской ГЭС чат сам по себе стал местом координации спасения.

– Люди начали с самого утра до следующего утра писать информацию, где вода, насколько она поднялась, где воды еще нет. Чат просто кипел, и так он перешел в эвакуационную страницу, – говорит парень.

Как работает чат

Люди пишут, где они находятся или где их родные, и обозначают на карте точные координаты, где нужно их забрать. И люди, у которых есть лодки или какие-то плавсредства, плывут по этим координатам и спасают взрослых, стариков, детей, животных.

– К сожалению, в Алешках людей спасают те люди, которые там и проживают. Многие рискуют своей жизнью, но спасают и помогают. Россияне не спасают или даже не разрешают эвакуировать, они создали блокпосты на воде и если видят, что кто-то хочет кому-то помочь, отгоняют их и не разрешают спасать. Людей по чуть-чуть эвакуируют, но не на правый берег, а туда, где нет воды или она немного спала, — рассказывает Владислав.

Как нужно просить о помощи

Владислав еще раз объясняет, как нужно просить о помощи, чтобы людей увидели украинские дроны и помогли водой или небольшим перекусом или эту помощь оказали местные на лодках.

— Если у вас есть возможность, возьмите кусок картона или любой бумаги и ручкой или фломастером напишите на нем, что просите о спасении или что вам очень нужно (это может быть какая-нибудь маленькая бутылка воды или бананы, которые сможет доставить дрон). Также можно на палку или на что-то длинное закрепить какую-то яркую вещь, это может быть ваша одежда, пакет и т. д. И машите. Так вас скорее увидят люди на лодках, которые не видят за домами часто, – говорит Владислав.

Также парень напоминает, как правильно просить о помощи в чате: можете зайти в приложение Карты, поставить отметку вашего местоположения, это также могут сделать родные, которые не в оккупации и не в изоляции среди воды. Затем скопируйте координаты и отправьте в эвакуационные группы. Пишите, сколько человек по адресу, какого возраста, а также фамилию, имя и отчество.

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