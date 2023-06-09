Олешки Евакуація: як може врятувати чат у Telegram та як треба просити про допомогу

Жителі окупованої Херсонщини, яка теж опинилася під водою через підрив Каховської ГЕС, страждають уже четверту добу без належної допомоги та евакуації. Україна готова евакуювати, але росіяни постійно стріляють, тож закликає світ направити міжнародні організації для порятунку цих людей, та поки що все марно. Люди на дахах, на верхівках будинків просять про допомогу.

Аби хоча б місцеві люди могли рятувати один одного та координувати свої дії, з’явилися кілька чатів, де можна вказати адресу і попросити про допомогу. Гарантії, що хтось прийде на допомогу, немає, але це надія, яка зараз потрібна багатьом.

Один із таких чатів, який об’єднав жителів Олешів і називається Олешки Евакуація, створив 19-річний Владислав Рабий. Родом він із цього ж міста, але тепер мешкає в Одесі і займається гуманітарною допомогою. Із ним Факти ICTV і поспілкувалися.

– Ще до початку вторгнення Росії в Україну я займався допомогою для свого міста Олешки. Робив збори для ветеранів, упорядковував дитячі майданчики, замальовував сайти з наркотиками та багато іншого … Коли почалось повномасштабне вторгнення, я в перший же день виїхав з Олешів до Одеси та створив сторінку в Telegram, щоб люди могли обмінюватися інформацією, де купити їжу, ліки та все необхідне, – розповідає Владислав.

Після підриву Каховської ГЕС чат сам по собі став місцем координації з порятунку.

– Люди почали з самого ранку до наступного ранку писати інформацію, де вода, наскільки вона піднялася, де води ще немає. Чат просто кипів, і так він перейшов в евакуаційну сторінку, – каже хлопець.

Як працює чат

Люди пишуть, де вони перебувають або де їхні рідні, та позначають на мапі точні координати, де потрібно їх забрати. І люди, в яких є човни або якісь плавзасоби, пливуть за цими координатами та рятують дорослих, стареньких, дітей, тварин.

– На жаль, в Олешках людей рятують ті люди, які там і проживають. Багато людей ризикують своїм життям, але рятують та допомагають. Росіяни не рятують або навіть не дозволяють евакуювати, вони створили блокпости на воді і якщо бачать, що хтось хоче комусь допомогти, відганяють їх та не дозволяють рятувати. Людей потроху евакуюють, але не на правий берег, а туди, де немає води або вона трохи спала, – розповідає Владислав.

Як треба просити допомогу

Владислав ще раз пояснює, як треба просити про допомогу, аби людей побачили українські дрони й допомогли водою чи невеличким перекусом або ж цю допомогу надали місцеві на човнах.

– Якщо у вас є можливість, візьміть шматок картону чи будь-якого паперу, ручкою чи фломастером напишіть на ньому, що просите про порятунок або що вам дуже необхідне (це може бути якась маленька пляшка води або банани, що зможе доправити дрон). Також можна на палицю або на щось довге закріпити якусь яскраву річ, це може бути ваш одяг, пакет тощо. І махайте. Так вас скоріше побачать люди на човнах, які не бачать за будинками часто, – каже Владислав.

Також хлопець нагадує, як правильно просити про допомогу у чаті: можете зайти у застосунок Карти, поставити позначку вашого місця розташування, це також можуть зробити рідні, які не в окупації і не в ізоляції серед води. Потім скопіюйте координати і надішліть в евакуаційні групи. Пишіть, скільки людей за адресою, якого віку, а також прізвище, ім’я та по батькові.

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