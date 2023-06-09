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Юлия Соколова, редактор ленты

Системы Hawk и боеприпасы к Patriot: США выделили ВСУ пакет помощи на $2,1 млрд

Пентагон
Фото: Getty Images

В пятницу, 9 июня, Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи для Украины на общую сумму около $2,1 млрд.

Как сообщили в пресс-службе Пентагона, пакет включает критически важные для украинской армии средства противовоздушной обороны и боеприпасы.

Он предоставляется в рамках Инициативы по содействию безопасности в Украине (USAI). Этот механизм подразумевает, что Соединенные Штаты закупают вооружение у производителей или партнеров, а не выделяют из своих запасов.

В новый оборонный пакет вошли:

  • дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot;
  • зенитные ракетные комплексы MIM-23 Hawk и боекомплект к ним;
  • артиллерийские боеприпасы калибра 105 мм и 203 мм;
  • разведывательные беспилотники RQ-20 Puma;
  • ракеты с лазерной наводкой.

Кроме того, предусмотрены дополнительные расходы на обучение украинских воинов и обслуживание техники, предоставляемой Украине.

В Пентагоне подчеркнули, что этот пакет направлен на долгосрочную поддержку Вооруженных сил Украины в защите территорий и сдерживании агрессии РФ.

– Соединенные Штаты продолжат работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в сфере безопасности, – подчеркивается в сообщении.

Недавно президент США Джо Байден заверил, что помощь для Украины будет продолжаться, несмотря на возможные сложности в прохождении этого вопроса в американском Конгрессе.

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Источник: Минобороны США

Война в Украине, Зброя для України, Пентагон, США
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