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Валентина Летяк, редактор ленты

Российские военные знали о теракте на Каховской ГЭС: блогер Талипов “сдал” планы оккупантов

Каховська ГЕС

Крымский блогер-коллаборант Александр Талипов в своем Telegram-канале возмутился сообщениями так называемых военных блогеров о том, что оккупантов бросили на островах и “они в критическом состоянии, чуть ли не на деревья залезли, лодок нет, эвакуироваться не могут”, заверив, что это фейк.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины, проанализировав его заявления, пришли к выводу, что на самом деле российские военные знали о подготовке теракта на Каховской ГЭС и заблаговременно объявили эвакуацию. Это может стать дополнительным доказательством в трибунале.

— Это все фейк и бред…Связался с нашими парнями, с островов вышли все, в 03:00 уже никого не было. Потерь никаких нет. Я не понимаю, почему к тем, кто разгоняет откровенную дезинформацию, до сих пор не пришел товарищ майор… Поэтому вся информация, которая публикуется в этом ключе, наглая ложь, — говорит Талипов.

Фактически блогер, сознательно или нет, раскрыл подробности подготовки оккупантами подрыва дамбы, поэтому в разведке считают, что его традиционно попытаются объявить “врагом народа” или “агентом украинских спецслужб”.

Александр Талипов — основатель ресурса “Крымский смерш”, который занимается преследованием проукраински настроенных жителей Крыма.

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Российские военные знали о теракте на Каховской ГЭС: блогер Талипов “сдал” планы оккупантов

Армия России, Блогер, Война в Украине, Евакуація, Каховська ГЕС, Російська агресія, Российская пропаганда, Херсонская область
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