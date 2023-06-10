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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Російській військові знали про теракт на Каховській ГЕС: блогер Таліпов “здав” плани окупантів

Каховська ГЕС

Кримський блогер-колаборант Олександр Таліпов у своєму Telegram-каналі обурився дописами так званих військових блогерів про те, що окупантів кинули на островах і “вони в критичному стані, ледь не на дерева залізли, човнів немає, евакуюватися не можуть”, запевнивши, що це фейк.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України, проаналізувавши його заяви, дійшли висновку, що насправді російські військові знали про підготовку теракту на Каховській ГЕС та завчасно оголосили евакуацію. Це може стати додатковим доказом у трибуналі.

– Це все фейк і маячня…Зв’язався з нашими хлопцями, з островів вийшли всі, о 03:00 вже нікого не було. Втрат жодних немає. Я не розумію, чому до тих, хто розганяє відверту дезінформацію, досі не прийшов товариш майор…Тому вся інформація, яка публікується в цьому ключі, нахабна брехня, – говорить Таліпов.

Фактично блогер, свідомо чи ні, розкрив подробиці підготовки окупантами підриву дамби, тому у розвідці вважають, що його традиційно спробують оголосити “ворогом народу” або ж “агентом українських спецслужб”.

Олександр Таліпов – засновник ресурсу “Кримський смерш”, який займається переслідуванням проукраїнськи налаштованих жителів Криму.

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Російській військові знали про теракт на Каховській ГЕС: блогер Таліпов “здав” плани окупантів

Армія Росії, Блогер, Війна в Україні, Евакуація, Каховська ГЕС, Російська агресія, Російська пропаганда, Херсонська область
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