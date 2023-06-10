Російській військові знали про теракт на Каховській ГЕС: блогер Таліпов “здав” плани окупантів

Кримський блогер-колаборант Олександр Таліпов у своєму Telegram-каналі обурився дописами так званих військових блогерів про те, що окупантів кинули на островах і “вони в критичному стані, ледь не на дерева залізли, човнів немає, евакуюватися не можуть”, запевнивши, що це фейк.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України, проаналізувавши його заяви, дійшли висновку, що насправді російські військові знали про підготовку теракту на Каховській ГЕС та завчасно оголосили евакуацію. Це може стати додатковим доказом у трибуналі.

– Це все фейк і маячня…Зв’язався з нашими хлопцями, з островів вийшли всі, о 03:00 вже нікого не було. Втрат жодних немає. Я не розумію, чому до тих, хто розганяє відверту дезінформацію, досі не прийшов товариш майор…Тому вся інформація, яка публікується в цьому ключі, нахабна брехня, – говорить Таліпов.

Фактично блогер, свідомо чи ні, розкрив подробиці підготовки окупантами підриву дамби, тому у розвідці вважають, що його традиційно спробують оголосити “ворогом народу” або ж “агентом українських спецслужб”.

Олександр Таліпов – засновник ресурсу “Кримський смерш”, який займається переслідуванням проукраїнськи налаштованих жителів Криму.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.