Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Эти испуганные глаза, это была очень щемящая картина — автор фото о псе, который обнимает ногу волонтера
Армения не союзник России в войне против Украины — Пашинян
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Плюнули в лицо и назвали к*рвой. Маленькая украинка стала жертвой буллинга в Чехии
Общество
Марта Бондаренко, редактор ленты

На оккупированной Херсонщине захватчики позволяют эвакуироваться только тем, кто имеет паспорта РФ

На оккупированной Херсонщине захватчики позволяют эвакуироваться только тем, кто имеет паспорта РФ
Фото: Факти ICTV

В оккупированных населенных пунктах Херсонской области, которые затопило из-за подрыва россиянами Каховской дамбы, захватчики позволяют эвакуацию только тем, кто имеет российские паспорта.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Также оккупанты силой выгоняют людей из их уцелевших домов, чтобы разместить там военнослужащих российских войск.

В Генштабе отмечают, что на фронтах Запорожского и Херсонского направлений противник обороняется. Россияне нанесли авиационные удары в районах Времовки, Новоселки, Новополя Донецкой области и Ольговского, Гуляйполя и Степного в Запорожской области.

Враг из артиллерии обстрелял более 40 населенных пунктов, в частности: Времовку, Вольное Поле Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малые Щербаки, Каменское и Жеребянки Запорожской области; Марганец, Никополь Днепропетровской области; Тягинку Херсонской области и город Херсон.

Читайте также
Последствия подрыва Каховской ГЭС: какие населенные пункты затопило — карта
На оккупированной Херсонщине захватчики позволяют эвакуироваться только тем, кто имеет паспорта РФ

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что под угрозой затопления находятся около 80 населенных пунктов.

Источник: Генштаб ВСУ
Каховська ГЕС, Наводнение, Херсон, Херсонская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Вода отступает, нет света: мэр Новой Каховки о ситуации в городе
Нова Каховка під водою
Много тел унесло течением: мэр Олешков об эвакуации людей на Херсонщине
Каховська ГЕС
Олешки Евакуація: как может спасти чат в Telegram и как нужно просить о помощи
На оккупированной Херсонщине захватчики позволяют эвакуироваться только тем, кто имеет паспорта РФ
Спутники США зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС перед ее подрывом – NYT
На оккупированной Херсонщине захватчики позволяют эвакуироваться только тем, кто имеет паспорта РФ
Три важных момента: как мир должен реагировать на подрыв Каховской ГЭС
Денис Шмигаль
Видео
Подрыв ГЭС: Маляр заявила, что РФ продвигает свои нарративы через проплаченные статьи в СМИ

Появление в западных СМИ фейков о якобы подрыве Каховской ГЭС со стороны ВСУ – это обычная тактика РФ, сообщила Анна Маляр.

Мария Степанюк, Яна Брензей
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (09.06.2023)
На оккупированной Херсонщине захватчики позволяют эвакуироваться только тем, кто имеет паспорта РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (09.06.2023)
На оккупированной Херсонщине захватчики позволяют эвакуироваться только тем, кто имеет паспорта РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (09.06.2023)
На оккупированной Херсонщине захватчики позволяют эвакуироваться только тем, кто имеет паспорта РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (09.06.2023)
На оккупированной Херсонщине захватчики позволяют эвакуироваться только тем, кто имеет паспорта РФ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь