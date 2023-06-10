На оккупированной Херсонщине захватчики позволяют эвакуироваться только тем, кто имеет паспорта РФ

В оккупированных населенных пунктах Херсонской области, которые затопило из-за подрыва россиянами Каховской дамбы, захватчики позволяют эвакуацию только тем, кто имеет российские паспорта.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Также оккупанты силой выгоняют людей из их уцелевших домов, чтобы разместить там военнослужащих российских войск.

В Генштабе отмечают, что на фронтах Запорожского и Херсонского направлений противник обороняется. Россияне нанесли авиационные удары в районах Времовки, Новоселки, Новополя Донецкой области и Ольговского, Гуляйполя и Степного в Запорожской области.

Враг из артиллерии обстрелял более 40 населенных пунктов, в частности: Времовку, Вольное Поле Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малые Щербаки, Каменское и Жеребянки Запорожской области; Марганец, Никополь Днепропетровской области; Тягинку Херсонской области и город Херсон.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что под угрозой затопления находятся около 80 населенных пунктов.

Источник : Генштаб ВСУ

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