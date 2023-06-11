РФ кассетными боеприпасами обстреляла Циркуны на Харьковщине
Россия обстреляла Циркуны Харьковского района. Предварительно кассетными боеприпасами.
Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
Он отметил, что профильные службы выехали на места попадания, информация о пострадавших и повреждениях устанавливается.
Известно, что обстрел произошел около 16.20.
Напомним, что поздно вечером 11 июня во время сирен в Харьковской области прогремели взрывы.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 473-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова