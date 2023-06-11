РФ кассетными боеприпасами обстреляла Циркуны на Харьковщине

Россия обстреляла Циркуны Харьковского района. Предварительно кассетными боеприпасами.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Он отметил, что профильные службы выехали на места попадания, информация о пострадавших и повреждениях устанавливается.

Известно, что обстрел произошел около 16.20.

Напомним, что поздно вечером 11 июня во время сирен в Харьковской области прогремели взрывы.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 473-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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