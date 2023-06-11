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Татьяна Забожко, редактор ленты

Еще 980 уничтоженных оккупантов: потери РФ превысили 215 тысяч

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники в течение суток уничтожили 980 российских окупантов.

Всего на 473-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли 215 640.

Потери РФ на 11 июня 2023

  • личного состава – около 215 640 (+980),
  • танков ‒ 3 926 (+17),
  • боевых бронированных машин ‒ 7 631 (+24),
  • артиллерийских систем – 3 736 (+19),
  • реактивных систем залпового огня – 601 (+1),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 362,
  • самолетов – 314,
  • вертолетов – 299,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 300 (+37),
  • крылатых ракет ‒ 1 183 (+7),
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6 461 (+33),
  • специальной техники – 509 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 473-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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