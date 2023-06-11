Татьяна Забожко, редактор ленты
Еще 980 уничтоженных оккупантов: потери РФ превысили 215 тысяч
Украинские защитники в течение суток уничтожили 980 российских окупантов.
Всего на 473-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли 215 640.
Потери РФ на 11 июня 2023
- личного состава – около 215 640 (+980),
- танков ‒ 3 926 (+17),
- боевых бронированных машин ‒ 7 631 (+24),
- артиллерийских систем – 3 736 (+19),
- реактивных систем залпового огня – 601 (+1),
- средств противовоздушной обороны ‒ 362,
- самолетов – 314,
- вертолетов – 299,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 300 (+37),
- крылатых ракет ‒ 1 183 (+7),
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6 461 (+33),
- специальной техники – 509 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 473-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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