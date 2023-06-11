Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Ще 980 знищених окупантів: втрати РФ перевищили 215 тисяч
Українські захисники впродовж доби знищили 980 російських окупантів.
Загалом на 473-тю добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули 215 640.
Втрати РФ на 11 червня 2023
- особового складу ‒ близько 215 640 (+980),
- танків ‒ 3 926 (+17),
- бойових броньованих машин ‒ 7 631 (+24),
- артилерійських систем – 3 736 (+19),
- реактивних систем залпового вогню – 601 (+1),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 362,
- літаків – 314,
- гелікоптерів – 299,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 300 (+37),
- крилатих ракет ‒ 1 183 (+7),
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 461 (+33),
- спеціальної техніки ‒ 509 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 473-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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