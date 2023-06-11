Ще 980 знищених окупантів: втрати РФ перевищили 215 тисяч

Українські захисники впродовж доби знищили 980 російських окупантів.

Загалом на 473-тю добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули 215 640.

Втрати РФ на 11 червня 2023

особового складу ‒ близько 215 640 (+980),

танків ‒ 3 926 (+17),

бойових броньованих машин ‒ 7 631 (+24),

артилерійських систем – 3 736 (+19),

реактивних систем залпового вогню – 601 (+1),

засобів протиповітряної оборони ‒ 362,

літаків – 314,

гелікоптерів – 299,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 300 (+37),

крилатих ракет ‒ 1 183 (+7),

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 461 (+33),

спеціальної техніки ‒ 509 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 473-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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