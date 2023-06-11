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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Ще 980 знищених окупантів: втрати РФ перевищили 215 тисяч

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники впродовж доби знищили 980 російських окупантів.

Загалом на 473-тю добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули 215 640.

Втрати РФ на 11 червня 2023

  • особового складу ‒ близько 215 640 (+980),
  • танків ‒ 3 926 (+17),
  • бойових броньованих машин ‒ 7 631 (+24),
  • артилерійських систем – 3 736 (+19),
  • реактивних систем залпового вогню – 601 (+1),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 362,
  • літаків – 314,
  • гелікоптерів – 299,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3 300 (+37),
  • крилатих ракет ‒ 1 183 (+7),
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 461 (+33),
  • спеціальної техніки ‒ 509 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 473-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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