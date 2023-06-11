Украина вернула из плена 95 защитников, среди них участники спецоперации, которые летели на окруженную Азовсталь

В результате очередного обмена пленных удалось вернуть домой еще 95 наших людей. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак .

В списке воины ВСУ, Нацгвардии, а также пограничники. Среди них 93 рядовых и сержантов и двое офицеров.

— К своим семьям едут, в частности, пленные из Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиный, из-под Бахмута, а также защитники Азовстали, — отметил глава ОП.

Также удалось вернуть участников спецоперации, которые летели на вертолете в окруженный Мариуполь, на Азовсталь. Сообщается, что многие наши воины находились в плену ранеными.

Україна повернула з російського полону 95 людей – ОП Це воїни ЗСУ, Нацгвардії, а також прикордонники. Серед них 93 рядових та сержантів і двоє офіцерів???? pic.twitter.com/z4yZcZKzJM — Факти ICTV (@ICTV_Fakty) June 11, 2023

В Координационном штабе уточнили, что среди освобожденных из плена 51 представитель ВСУ (в том числе 15 тероборонцев), 29 нацгвардейцев, 11 пограничников, четверо военных моряков. Все освобожденные — мужчины.

27 защитников защищали донецкое направление (из них пятеро из-под города Бахмут). Есть защитники Харьковского, Запорожского, Херсонского, Луганского и Сумского направлений.

Кроме того, удалось вернуть защитников, которые находились в плену у ЧВК Вагнера и подразделения Ахмат. Среди освобожденных украинцев трое имели статус “поиск лиц”, то есть те, которые официально не были подтверждены российской стороной как пленные.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что сейчас возвращенных из плена военных ждет реабилитация — как физическая, так и психологическая. Также им будут помогать с восстановлением всех утраченных документов и банковских карточек.

Со времени полномасштабного вторжения России в Украину из вражеского плена удалось вернуть уже 2 525 украинцев и украинок.

Фото : Офис президента

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