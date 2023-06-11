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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Україна повернула з полону 95 захисників, серед них учасники спецоперації, які летіли на оточену Азовсталь

Україна повернула з полону 95 захисників, серед них учасники спецоперації, які летіли на оточену Азовсталь
Фото: Офіс президента
Україна повернула з полону 95 захисників, серед них учасники спецоперації, які летіли на оточену Азовсталь
Фото: Координаційний штаб
Україна повернула з полону 95 захисників, серед них учасники спецоперації, які летіли на оточену Азовсталь
Фото: Координаційний штаб
Україна повернула з полону 95 захисників, серед них учасники спецоперації, які летіли на оточену Азовсталь
Фото: Офіс президента
Україна повернула з полону 95 захисників, серед них учасники спецоперації, які летіли на оточену Азовсталь
Фото: Офіс президента
Україна повернула з полону 95 захисників, серед них учасники спецоперації, які летіли на оточену Азовсталь
Україна повернула з полону 95 захисників, серед них учасники спецоперації, які летіли на оточену Азовсталь
Україна повернула з полону 95 захисників, серед них учасники спецоперації, які летіли на оточену Азовсталь
Україна повернула з полону 95 захисників, серед них учасники спецоперації, які летіли на оточену Азовсталь
Україна повернула з полону 95 захисників, серед них учасники спецоперації, які летіли на оточену Азовсталь

В результаті чергового обміну полонених вдалося повернути додому ще 95 наших людей. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак .

У списку воїни ЗСУ, Нацгвардії, а також прикордонники. Серед них 93 рядових та сержантів і двоє офіцерів.

— До своїх родин їдуть, зокрема, полонені з Маріуполя, ЧАЕС, острову Зміїний, з-під Бахмута, а також захисники Азовсталі, – зазначив глава ОП.

Також вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь, на Азовсталь. Повідомляється, що багато наших воїнів перебували в полоні пораненими.

В Координаційному штабі уточнили, що серед звільнених з полону 51 представник ЗСУ (зокрема 15 тероборонців), 29 нацгвардійців, 11 прикордонників, четверо військових моряків. Усі звільнені — чоловіки.

27 оборонців захищали донецький напрямок (з них п’ятеро з-під міста Бахмут). Є захисники Харківського, Запорізького, Херсонського, Луганського та Сумського напрямків.

Крім того, вдалося повернути оборонців, які знаходилися в полоні у ПВК Вагнера та підрозділу Ахмат. Серед звільнених українців троє мали статус “пошук особи”, тобто ті, які офіційно не були підтверджені російською стороною як полонені.

Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що нині на повернутих з полону військових чекає реабілітація – як фізична, так і психологічна. Також їм допомагатимуть з відновленням всіх втрачених документів та банківських карток.

З часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну з ворожого полону вдалося повернути вже 2 525 українців і українок.

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Фото: Офіс президента
Війна в Україні, ЗСУ, Обмін полоненими
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