Из-за подтопления Херсона погибли еще двое мирных жителей — глава ОВА
Из-за подтопления Херсона в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС погибли еще двое мирных жителей.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
— Сегодня в одном из районов города обнаружили утопленными неизвестную женщину и 50-летнего мужчину, — написал он в Telegram.
По словам Прокудина, всего на данный момент известно о 10 погибших из-за подрыва Каховской ГЭС.
Еще 20 человек получили ранения, среди них пять полицейских и два спасателя.
Без вести пропавшими считаются 35 человек, среди них семеро детей.
Ранее мы сообщали, что в Херсоне закрывают въезд в микрорайон Корабел. Там вводят длительный комендантский час.
Ограничения связаны с проведением разминирования, следственными действиями и работой коммунальных служб.
Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.Оксана Михайлова