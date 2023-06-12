Из-за подтопления Херсона погибли еще двое мирных жителей — глава ОВА

Из-за подтопления Херсона в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС погибли еще двое мирных жителей.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

— Сегодня в одном из районов города обнаружили утопленными неизвестную женщину и 50-летнего мужчину, — написал он в Telegram.

По словам Прокудина, всего на данный момент известно о 10 погибших из-за подрыва Каховской ГЭС.

Еще 20 человек получили ранения, среди них пять полицейских и два спасателя.

Без вести пропавшими считаются 35 человек, среди них семеро детей.

Ранее мы сообщали, что в Херсоне закрывают въезд в микрорайон Корабел. Там вводят длительный комендантский час.

Ограничения связаны с проведением разминирования, следственными действиями и работой коммунальных служб.

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