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Валентина Чорна, редактор ленты

Из-за подтопления Херсона погибли еще двое мирных жителей — глава ОВА

Херсон
Фото: ГСЧС

Из-за подтопления Херсона в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС погибли еще двое мирных жителей.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

— Сегодня в одном из районов города обнаружили утопленными неизвестную женщину и 50-летнего мужчину, — написал он в Telegram.

По словам Прокудина, всего на данный момент известно о 10 погибших из-за подрыва Каховской ГЭС.

Еще 20 человек получили ранения, среди них пять полицейских и два спасателя.

Без вести пропавшими считаются 35 человек, среди них семеро детей.

Ранее мы сообщали, что в Херсоне закрывают въезд в микрорайон Корабел. Там вводят длительный комендантский час.

Ограничения связаны с проведением разминирования, следственными действиями и работой коммунальных служб.

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Война в Украине, Каховська ГЕС, Російська агресія, Херсон
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Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.

Оксана Михайлова
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