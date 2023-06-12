Через підтоплення Херсона загинуло ще двоє мирних жителів – глава ОВА

Через підтоплення Херсона внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС загинули ще двоє мирних жителів.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

– Сьогодні в одному з районів міста виявили утопленими невідому жінку та 50-річного чоловіка, – написав він у Telegram.

За словами Прокудіна, загалом наразі відомо про 10 загиблих через підрив Каховської ГЕС.

Ще 20 осіб дістали поранення, серед них п’ять поліцейських та два рятувальники.

Безвісти зниклими вважаються 35 людей, серед них семеро дітей.

Раніше ми повідомляли, що у Херсоні закривають в’їзд до мікрорайону Корабел. Там запроваджують тривалу комендантську годину.

Обмеження пов’язані з проводенням розмінування, слідчими діями та роботою комунальних служб.

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