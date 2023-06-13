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Марта Бондаренко, редактор ленты

Карта боевых действий на 13.06.2023 — ситуация на фронте

війна

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки на указанном участке фронта состоялось 26 боевых столкновений.

Карта боевых действий в Украине на 13.06.2023

Карта боевых действий в Украине на 13.06.2023

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Тимоновичи и Хотеевка Черниговской области; Середина-Буда, Толстодубово, Сопич, Заруцкое, Горки, Белополье, Юнаковка, Запселье и Степок Сумской области, а также Ивашки, Ветеринарное, Высокая Яруга, Стрелечья, Мороховец, Огурцево, Гатище и Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении противник нанес авиаудары в районах Мелового и Кисловки Харьковской области и Новоселовского на Луганщине. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Масютовка, Лиман Первый Кисловка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское — Луганской.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Веселого на Харьковщине и Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Ямполь, Спирное и Веселое. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка на Луганщине и Ямполовка, Торское, Диброва, Верхнекаменское, Спирное и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационный удар в районе Белой Горы. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Благодатное, Новомарково, Калиновка Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Пивденне и Сухая балка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник проводил наступательные действия в направлении Авдеевки, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Северного. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Керамик, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Пивничне, Водяное, Первомайское, Нетайлово, Карловка и Невельское Донецкой области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 475-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Оперативное командование Восток

Источник: ISW, Генштаб ВСУ
Война в Украине, Карта
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Оксана Михайлова
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