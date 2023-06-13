Карта бойових дій на 13.06.2023 – ситуація на фронті

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей, тривають важкі бої. Протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 26 бойових зіткнень.

Карта бойових дій в Україні на 13.06.2023

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Тимоновичі та Хотіївка Чернігівської області; Середина-Буда, Товстодубове, Сопич, Заруцьке, Гірки, Білопілля, Юнаківка, Запсілля і Степок Сумської області, а також Івашки, Ветеринарне, Висока Яруга, Стрілеча, Мороховець, Огірцеве, Гатище та Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаударів в районах Мілового і Кислівки Харківської області та Новоселівського на Луганщині. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Масютівка, Лиман Перший Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське – Луганської.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Веселого на Харківщині та Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Ямпіль, Спірне та Веселе. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка на Луганщині та Ямполівка, Торське, Діброва, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Білої Гори. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Благодатне, Новомаркове, Калинівка Іванівське, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Південне та Суха балка Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник проводив наступальні дії у напрямку Авдіївки, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Сєверного. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Керамік, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Нетайлове, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі 14 ворожих атак в районі міста Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку ворог проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Благодатного. Завдав авіаційних ударів в районах Золота Нива, Шахтарське, Велика Новосілка, Времівка та Благодатне Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Богоявленка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів. Зокрема це – Времівка, Зелене Поле і Новопіль Донецької області; Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Оріхів, Жереб’янки, Лобкове і Кам’янське Запорізької області; Новоберислав, Веселе, Козацьке, Чорнобаївка, Дніпровське, Янтарне, Берегове, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 475-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Оперативне командування Схід

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