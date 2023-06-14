Идеолог рашизма и геноцида украинского народа: СБУ объявила подозрение Дугину
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении идеологу рашизма Александру Дугину.
Как сообщили в пресс-службе СБУ, Дугин является одним из ключевых идеологов агрессивной политики России и геноцида украинского народа.
В своих многочисленных выступлениях, печатных изданиях и публикациях он уже более 10 лет отрицает существование Украины как суверенного государства и призывает к ее вооруженному захвату российскими войсками.
В начале полномасштабного вторжения РФ Дугин одним из первых публично поддержал оккупационные группировки страны-агрессора и оправдывал их военные преступления против Украины.
– Злоумышленник открыто пропагандировал идеи массового физического уничтожения украинцев, а также гражданской инфраструктуры нашего государства, — сообщили в СБУ.
Сообщается, что инициированные СБУ языково-лингвистические экспертизы подтвердили факты преступной деятельности гражданина РФ Дугина.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям УК Украины: ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2. ст. 442 (Геноцид).
Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на территории России, СБУ проводит комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности за преступления против Украины.
О херсонских арбузах, розовых помидорах, винограде и персиках нам временно придется забыть. Удар россиян по житнице страны тяжело преувеличить. Прямые и косвенные потери украинского агросектора от подрыва Каховской ГЭС могут возрасти до $10 млрд из-за невозможности полноценного ведения сельскохозяйственной деятельности на затопленных землях.Кристина Гавриш