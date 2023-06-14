Идеолог рашизма и геноцида украинского народа: СБУ объявила подозрение Дугину

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении идеологу рашизма Александру Дугину.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, Дугин является одним из ключевых идеологов агрессивной политики России и геноцида украинского народа.

В своих многочисленных выступлениях, печатных изданиях и публикациях он уже более 10 лет отрицает существование Украины как суверенного государства и призывает к ее вооруженному захвату российскими войсками.

В начале полномасштабного вторжения РФ Дугин одним из первых публично поддержал оккупационные группировки страны-агрессора и оправдывал их военные преступления против Украины.

– Злоумышленник открыто пропагандировал идеи массового физического уничтожения украинцев, а также гражданской инфраструктуры нашего государства, — сообщили в СБУ.

Сообщается, что инициированные СБУ языково-лингвистические экспертизы подтвердили факты преступной деятельности гражданина РФ Дугина.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям УК Украины: ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2. ст. 442 (Геноцид).

Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на территории России, СБУ проводит комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности за преступления против Украины.

Источник : СБУ

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