Ідеолог рашизму та геноциду українського народу: СБУ оголосила підозру Дугіну
Служба безпеки України повідомила про підозру ідеологу рашизму Олександру Дугіну.
Як повідомили у пресслужбі СБУ, Дугін є одним із ключових ідеологів агресивної політики Росії та геноциду українського народу.
У своїх численних виступах, друкованих виданнях і публікаціях він уже понад 10 років заперечує існування України як суверенної держави і закликає до її збройного захоплення російськими військами.
На початку повномасштабного вторгнення РФ Дугін одним із перших публічно підтримав окупаційні угруповання країни-агресора та виправдовував їхні воєнні злочини проти України.
– Зловмисник відкрито пропагував ідеї масового фізичного знищення українців, а також цивільної інфраструктури нашої держави, – повідомили в СБУ.
Повідомляється, що ініційовані СБУ мовно-лінгвістичні експертизи підтвердили факти злочинної діяльності громадянина РФ Дугіна.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями КК України: ч. 2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 2. ст. 442 (Геноцид).
Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на території Росії, СБУ проводить комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.
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