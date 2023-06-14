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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Ідеолог рашизму та геноциду українського народу: СБУ оголосила підозру Дугіну

олександр дугін
Фото: Depositphotos

Служба безпеки України повідомила про підозру ідеологу рашизму Олександру Дугіну.

Як повідомили у пресслужбі СБУ, Дугін є одним із ключових ідеологів агресивної політики Росії та геноциду українського народу.

У своїх численних виступах, друкованих виданнях і публікаціях він уже понад 10 років заперечує існування України як суверенної держави і закликає до її збройного захоплення російськими військами.

На початку повномасштабного вторгнення РФ Дугін одним із перших публічно підтримав окупаційні угруповання країни-агресора та виправдовував їхні воєнні злочини проти України.

– Зловмисник відкрито пропагував ідеї масового фізичного знищення українців, а також цивільної інфраструктури нашої держави, – повідомили в СБУ.

Повідомляється, що ініційовані СБУ мовно-лінгвістичні експертизи підтвердили факти злочинної діяльності громадянина РФ Дугіна.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями КК України: ч. 2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 2. ст. 442 (Геноцид).

Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на території Росії, СБУ проводить комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.

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Джерело: СБУ
Війна в Україні, Російська агресія, СБУ
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