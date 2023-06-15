Из-за больших потерь РФ перебрасывает остатки зеков-оккупантов из штурмовых рот “Z” в “Добровольческий корпус” — ГУР

В Главном управлении разведки МО Украины сообщают, что Российская Федерация перебрасывает остатки зеков-оккупантов из так называемых штурмовых рот “Z” в так называемый Добровольческий корпус.

– По приказу Путина №ПРС-563, штурмовые роты “Z” были сформированы из осужденных лиц для ведения наступательных действий и городских боев во время войны против Украины, – говорится в сообщении.

В ГУР отмечают, что на практике оккупационные подразделения, укомплектованные так называемым спецконтингентом, показали крайне низкую боеспособность.

Среди зэков-оккупантов процветает алкоголизм, мародерство, а также дезертирство — в том числе и из-за катастрофических потерь.

Для перегруппировки и доукомплектации так называемого Добровольческого корпуса осужденными лицами военное руководство Москвы создало спецкомиссию, которую возглавил заместитель начальника штаба российских оккупационных войск в Украине, генерал-майор Польгуев.

– Комиссии издан приказ отобрать около 2 тыс. человек из числа “спецконтингента”, провести с ними обучение на полигонах, расположенных на временно оккупированных украинских территориях, и перебросить в зону боевых действий, – рассказали в ГУР.

Для членов спецкомиссии Польгуева на оккупированных территориях Украины предусмотрена усиленная охрана, а за дисциплиной среди зэков-добровольцев будут следить группы военной полиции РФ.

Источник : ГУР

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