Через великі втрати РФ перекидає залишки зеків-окупантів зі штурмових рот “Z” до “Добровольчого корпусу” – ГУР

У Головному управлінні розвідки МО України повідомляють, що Російська Федерація перекидає залишки зеків-окупантів із так званих штурмових рот “Z” до так званого Добровольчого корпусу.

– За наказом Путіна №ПРС-563, штурмові роти “Z” були сформовані із засуджених осіб для ведення наступальних дій та міських боїв під час війни проти України, – йдеться у повідомленні.

У ГУР зазначають, що на практиці окупаційні підрозділи, укомплектовані так званим спецконтингентом, показали вкрай низьку боєздатність.

Серед зеків-окупантів процвітає алкоголізм, мародерство, а також дезертирство ― зокрема й через катастрофічні втрати.

Для перегрупування та доукомплектації так званого Добровольчого корпусу засудженими особами військове керівництво Москви утворило спецкомісію, яку очолив заступник начальника штабу російських окупаційних військ в Україні, генерал-майор Польгуєв.

– Комісії видано наказ відібрати близько 2 тис. осіб з числа “спецконтингенту”, провести з ними вишкіл на полігонах, розташованих на тимчасово окупованих українських територіях, та перекинути в зону бойових дій, – розповіли в ГУР.

Для членів спецкомісії Польгуєва на окупованих територіях України передбачена посилена охорона, а за дисципліною серед зеків-добровольців стежитимуть групи воєнної поліції РФ.

Джерело : ГУР

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