Через великі втрати РФ перекидає залишки зеків-окупантів зі штурмових рот “Z” до “Добровольчого корпусу” – ГУР
У Головному управлінні розвідки МО України повідомляють, що Російська Федерація перекидає залишки зеків-окупантів із так званих штурмових рот “Z” до так званого Добровольчого корпусу.
– За наказом Путіна №ПРС-563, штурмові роти “Z” були сформовані із засуджених осіб для ведення наступальних дій та міських боїв під час війни проти України, – йдеться у повідомленні.
У ГУР зазначають, що на практиці окупаційні підрозділи, укомплектовані так званим спецконтингентом, показали вкрай низьку боєздатність.
Серед зеків-окупантів процвітає алкоголізм, мародерство, а також дезертирство ― зокрема й через катастрофічні втрати.
Для перегрупування та доукомплектації так званого Добровольчого корпусу засудженими особами військове керівництво Москви утворило спецкомісію, яку очолив заступник начальника штабу російських окупаційних військ в Україні, генерал-майор Польгуєв.
– Комісії видано наказ відібрати близько 2 тис. осіб з числа “спецконтингенту”, провести з ними вишкіл на полігонах, розташованих на тимчасово окупованих українських територіях, та перекинути в зону бойових дій, – розповіли в ГУР.
Для членів спецкомісії Польгуєва на окупованих територіях України передбачена посилена охорона, а за дисципліною серед зеків-добровольців стежитимуть групи воєнної поліції РФ.