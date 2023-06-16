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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Германия отправила в Украину две машины для разминирования Wisent 1

машина для розмінування Wisent 1

Германия отправила Украине две бронированные машины для разминирования Wisent 1.

Как сообщается на сайте немецкого правительства, всего ФРГ передала нашему государству уже четыре машины для прорыва минных полей.

Кроме Wisent 1, за последнюю неделю Германия отправила в Украину два седельных тягача 8х8 и два полуприцепа, 16 грузовиков Zetros, а также 300 тыс. аптечек.

Отметим, что Wisent 1 является последователем машины Armoured Recovery Vehicle 2000 (ARV 2000). Техника создана на корпусе танка Leopard 1 со снятой башней, и, в зависимости от задач, имеет различное оборудование.

Машина имеет систему разметки полос, которая позволяет последующим войскам безопасно проходить через расчищенные поля.

Баллистическая защита соответствует стандарту НАТО STANAG 4569 Level 5, а защита от мин Level 3 гарантирует максимально возможную безопасность экипажа.

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Фото: FFG

Война в Украине, Німеччина
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