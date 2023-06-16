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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Німеччина відправила в Україну дві машини для розмінування Wisent 1

машина для розмінування Wisent 1

Німеччина відправила Україні дві броньовані машини для розмінування Wisent 1.

Як повідомляється на сайті німецького уряду, загалом ФРН передала нашій державі вже чотири машини для прориву мінних полів.

Крім Wisent 1, за останній тиждень Німеччина відправила в Україну два сідельні тягачі 8х8 та два напівпричепи, 16 вантажівок Zetros, а також 300 тис. аптечок.

Зазначимо, що Wisent 1 є послідовником машини Armoured Recovery Vehicle 2000 (ARV 2000). Вона створена на корпусі танка Leopard 1 зі знятою баштою, та, залежно від завдань, має різне обладнання.

Машина має систему розмітки смуг, яка дозволяє наступним військам безпечно проходити через розчищені поля.

Балістичний захист відповідає стандарту НАТО STANAG 4569 Level 5, а захист від мін Level 3 гарантує максимально можливу безпеку екіпажу.

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Фото: FFG

Війна в Україні, Німеччина
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