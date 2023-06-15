Союзники подготовили к контрнаступлению почти 60 тыс. украинских военных – Милли

Западные союзники помогли подготовить к контрнаступлению около 60 тыс. украинских военнослужащих. Многие из нихсейчас находятся в зоне боевых действий.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на брифинге после тринадцатого заседания в формате Рамштайн.

– В общей сложности международными усилиями было подготовлено для нынешней операции почти 60 тыс. украинских солдат. Многие из них участвуют в бою прямо сейчас, пока мы стоим здесь сегодня, – подчеркнул Милли.

Он уточнил, что с начала полномасштабной войны только Соединенные Штаты подготовили более 11 тыс. украинских бойцов.

Благодаря этим усилиям удалось сформировать 12 батальонов, которые участвуют в военных действиях. В настоящее время США готовят еще три батальона, один из которых – танковый.

– В рамках глобальных усилий прямо сейчас проходят обучение более 6 тыс. украинцев – на 40 разных тренировочных полигонах, по 65 курсам в 33 странах на трех континентах. Все это происходит сейчас, – отметил Милли.

13 июня США объявили о новом пакете военной помощи для Украины общим объемом $325 млн. В него вошли боеприпасы для комплексов NASAMS, зенитные комплексы Stinger, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры Stryker и другое оборудование.

Источник: Минобороны США

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