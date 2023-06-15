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Марта Бондаренко, редактор ленты

В Донецке утром прогремел взрыв: над городом тянется столб дыма

В Донецке утром прогремел взрыв: над городом тянется столб дыма
Фото: Pixabay

Сегодня утром в оккупированном Донецке прогремел сильный взрыв.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Взорвалось в Ленинском районе. Над городом тянется столб густого дыма.

Что именно произошло — пока неизвестно.

Война в Украине, Взрыв, Донецк
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