Нуждается в проверкеМарта Бондаренко, редактор ленты
В Донецке утром прогремел взрыв: над городом тянется столб дыма
Сегодня утром в оккупированном Донецке прогремел сильный взрыв.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взорвалось в Ленинском районе. Над городом тянется столб густого дыма.
Что именно произошло — пока неизвестно.
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