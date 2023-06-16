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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Украина получит от Германии еще 64 управляемые ракеты для Patriot – Писториус

MIM-104 Patriot
Фото: Getty Images

Германия оперативно предоставит Украине еще 64 управляемые ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус в кулуарах встречи НАТО в Брюсселе.

По его словам, это решение важно для обеспечения постоянной поддержки Вооруженных сил Украины на текущем этапе.

– Это очень важный знак устойчивой поддержки успешных усилий ВСУ по обеспечению противовоздушной обороны, особенно сейчас, в этой особой фазе войны, – отметил Писториус.

Он добавил, что ракеты планируют доставить в Украину “немедленно”, то есть без промедлений.

Накануне Великобритания, США, Дания и Нидерланды объявили, что срочно предоставят Украине сотни зенитных ракет малой и средней дальности, а также сопутствующие системы.

Такой договоренности удалось достичь на тринадцатом заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн. Инициатива направлена на защиту украинской критической инфраструктуры и обеспечение успеха контрнаступательных операций ВСУ в ближайшие месяцы.

Поставки ракет уже стартовали и завершатся в течение нескольких недель.

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Украина получит от Германии еще 64 управляемые ракеты для Patriot – Писториус

Источник: Die Welt, N-tv

Война в Украине, Німеччина, Ракета, Російська агресія
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