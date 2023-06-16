Украина получит от Германии еще 64 управляемые ракеты для Patriot – Писториус
Германия оперативно предоставит Украине еще 64 управляемые ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot.
Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус в кулуарах встречи НАТО в Брюсселе.
По его словам, это решение важно для обеспечения постоянной поддержки Вооруженных сил Украины на текущем этапе.
– Это очень важный знак устойчивой поддержки успешных усилий ВСУ по обеспечению противовоздушной обороны, особенно сейчас, в этой особой фазе войны, – отметил Писториус.
Он добавил, что ракеты планируют доставить в Украину “немедленно”, то есть без промедлений.
Накануне Великобритания, США, Дания и Нидерланды объявили, что срочно предоставят Украине сотни зенитных ракет малой и средней дальности, а также сопутствующие системы.
Такой договоренности удалось достичь на тринадцатом заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн. Инициатива направлена на защиту украинской критической инфраструктуры и обеспечение успеха контрнаступательных операций ВСУ в ближайшие месяцы.
Поставки ракет уже стартовали и завершатся в течение нескольких недель.
Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.Юлия Захарченко, Вадим Карпьяк