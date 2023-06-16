Україна отримає від Німеччини ще 64 керовані ракети для Patriot – Пісторіус
Німеччина оперативно надасть Україні ще 64 керовані ракети для зенітно-ракетних комплексів Patriot.
Про це повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус у кулуарах зустрічі НАТО в Брюсселі.
За його словами, це рішення є важливим для забезпечення сталої підтримки Збройних сил України на поточному етапі.
– Це дуже важливий знак сталої підтримки успішних зусиль ЗСУ із забезпечення протиповітряної оборони, особливо зараз, у цій особливій фазі війни, – зазначив Пісторіус.
Він додав, що ракети планують доставити до України “негайно”, тобто без зволікань.
Напередодні Велика Британія, США, Данія та Нідерланди оголосили, що терміново нададуть Україні сотні зенітних ракет малої і середньої дальності, а також супутні системи.
Такої домовленості вдалося досягнути під час тринадцятого засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Ініціатива спрямована на захист української критичної інфраструктури та забезпечення успіху контрнаступальних операцій ЗСУ у найближчі місяці.
Поставки ракет вже стартували та завершаться протягом кількох тижнів.