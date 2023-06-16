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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Україна отримає від Німеччини ще 64 керовані ракети для Patriot – Пісторіус

MIM-104 Patriot
Фото: Getty Images

Німеччина оперативно надасть Україні ще 64 керовані ракети для зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Про це повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус у кулуарах зустрічі НАТО в Брюсселі.

За його словами, це рішення є важливим для забезпечення сталої підтримки Збройних сил України на поточному етапі.

– Це дуже важливий знак сталої підтримки успішних зусиль ЗСУ із забезпечення протиповітряної оборони, особливо зараз, у цій особливій фазі війни, – зазначив Пісторіус.

Він додав, що ракети планують доставити до України “негайно”, тобто без зволікань.

Напередодні Велика Британія, США, Данія та Нідерланди оголосили, що терміново нададуть Україні сотні зенітних ракет малої і середньої дальності, а також супутні системи.

Такої домовленості вдалося досягнути під час тринадцятого засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Ініціатива спрямована на захист української критичної інфраструктури та забезпечення успіху контрнаступальних операцій ЗСУ у найближчі місяці.

Поставки ракет вже стартували та завершаться протягом кількох тижнів.

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Джерело: Die Welt, N-tv

Війна в Україні, Німеччина, Ракета, Російська агресія
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