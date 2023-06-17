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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

СБУ показала, как спецназовцы эвакуировали людей под прикрытием артиллерии

СБУ
Фото: СБУ

В Службе безопасности Украины показали, как спецназовцы ЦСО А СБУ эвакуировали херсонцев с оккупированных и затопленных территорий, уничтожив россиян, которые обстреливали лодки.

Отмечается, что с первых дней трагедии сотрудники Центра спецопераций А вместе с коллегами из ВСУ, ГСЧС, ССО и другими силами безопасности и обороны вывозили людей, которые попали в ловушку на левом берегу Днепра.

Отдельно также доставляли продукты питания и лекарства с помощью дронов.

На обнародованном СБУ видео оккупанты обстреляли одну из групп спецназовцев, которая эвакуировала гражданских. Впрочем, их позиция, оборудованная на крыше жилого дома, была сразу уничтожена артиллерийским ударом.

Как известно, войска РФ взорвали дамбу Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. После этого теракта вода из Каховского водохранилища затопила десятки населенных пунктов на обоих берегах Днепра.

По состоянию на субботу, 17 июня, в Херсонской области в результате подрыва Каховской ГЭС остаются подтопленными 28 населенных пунктов, из них 17 на временно захваченной территории.

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Война в Украине, Каховська ГЕС, СБУ, Херсонская область
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