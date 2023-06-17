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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

СБУ показала, як спецпризначенці евакуйовували людей під прикриттям артилерії

СБУ
Фото: СБУ

У Службі безпеки України показали, як спецпризначенці ЦСО А СБУ евакуювали херсонців із окупованих і затоплених територій, знищивши росіян, які обстрілювали човни.

Зазначається, що з перших днів трагедії співробітники Центру спецоперацій А разом із колегами з ЗСУ, ДСНС, ССО та іншими силами безпеки й оборони вивозили людей, які потрапили у пастку на лівому березі Дніпра.

Окремо також доставляли продукти харчування та ліки за допомогою дронів.

На оприлюдненому СБУ відео окупанти обстріляли одну з груп спецпризначенців, яка евакуювала цивільних. Їхню позицію, обладнану на даху житлового будинку, було відразу знищено артилерійським ударом.

Як відомо, війська РФ підірвали греблю Каховської ГЕС у ніч на 6 червня. Після цього теракту вода з Каховського водосховища затопила десятки населених пунктів на обох берегах Дніпра.

Станом на суботу, 17 червня, у Херсонській області внаслідок підриву Каховської ГЕС залишаються підтопленими 28 населених пунктів, з них 17 на тимчасово захопленій території.

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