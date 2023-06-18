Мир должен быть справедливым: Столтенберг о плане переговоров от Африканского союза

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя “план” стран Африки относительно окончания войны в Украине, подчеркнул, что мир должен быть справедливым.

Об этом сообщает Welt.

— Чем больше оккупированных территорий сможет освободить Украина, тем лучше карты у нее будут за столом переговоров для достижения справедливого и длительного мира, — сказал он.

При этом Столтенберг предостерег от спешки относительно мирных переговоров между Украиной и Россией.

Как передают пропагандисты Кремля, якобы глава комитета по международным отношениям и сотрудничеству парламента ЮАР Супра Махумапело заявил, что страны Африки должны начать прямые переговоры не с РФ или Украиной, а с НАТО, поскольку “президент Украины Владимир Зеленский самостоятельно не может принять важное решение без одобрения Североатлантического альянса”.

Ранее стало известно, какой “мирный план” африканские лидеры могут предложить Украине и РФ.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.