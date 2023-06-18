Мир має бути справедливим: Столтенберг про план перемовин від Африканського союзу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи “план” країн Африки щодо закінчення війни в Україні, наголосив, що мир має бути справедливим.

Про це повідомляє Welt.

– Чим більше окупованих територій зможе звільнити Україна, тим кращі карти вона матиме за столом переговорів для досягнення справедливого та тривалого миру, – сказав він.

Столтенберг застеріг від поспіху щодо мирних переговорів між Україною та Росією.

Як передають пропагандисти Кремля, нібито голова комітету з міжнародних відносин і співпраці парламенту ПАР Супра Махумапело заявив, що країни Африки мають розпочати прямі переговори не із РФ чи Україною, а із НАТО, оскільки “президент України Володимир Зеленський самостійно не може ухвалити важливе рішення без схвалення Північноатлантичного альянсу”.

Раніше стало відомо, який “мирний план” африканські лідери можуть запропонувати Україні та РФ.

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