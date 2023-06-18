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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Мир має бути справедливим: Столтенберг про план перемовин від Африканського союзу

Єнс Столтенберг
Фото: Офіс президента

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи “план” країн Африки щодо закінчення війни в Україні, наголосив, що мир має бути справедливим.

Про це повідомляє Welt.

– Чим більше окупованих територій зможе звільнити Україна, тим кращі карти вона матиме за столом переговорів для досягнення справедливого та тривалого миру, – сказав він.

Столтенберг застеріг від поспіху щодо мирних переговорів між Україною та Росією.

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президент ПАР Сиріл Рамафоса

Як передають пропагандисти Кремля, нібито голова комітету з міжнародних відносин і співпраці парламенту ПАР Супра Махумапело заявив, що країни Африки мають розпочати прямі переговори не із РФ чи Україною, а із НАТО, оскільки “президент України Володимир Зеленський самостійно не може ухвалити важливе рішення без схвалення Північноатлантичного альянсу”.

Раніше стало відомо, який “мирний план” африканські лідери можуть запропонувати Україні та РФ.

Єнс Столтенберг, Африка, Війна в Україні, НАТО
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