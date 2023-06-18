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Чтобы поддержать контрнаступление. ЕС ускорит поставки оружия в Украину — еврокомиссар

Генштаб, війна в україні, танк, військові ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Европейский Союз ускоряет поставки оружия в Украину, чтобы поддержать контрнаступление Сил обороны против войск РФ.

Об этом заявил Европейский комиссар по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон в интервью Le Parisien, сообщает Reuters.

— Мы собираемся активизировать наши усилия по доставке оружия и боеприпасов — это война высокой интенсивности, в которой они играют решающую роль, — сказал он, комментируя обещание отправить Украине миллион боеприпасов в течение следующих 12 месяцев.

По словам Бретона, Европа готовится к тому, что “война продлится еще несколько месяцев, или даже дольше”.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус в кулуарах встречи НАТО в Брюсселе заявил, что Германия оперативно предоставит Украине еще 64 управляемые ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

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Источник: Reuters
ЕС, Война в Украине, Зброя для України, контрнаступ
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