С начала оккупации не менее 40 тыс. крымчан незаконно призвали в армию РФ — правозащитница
Россия нарушает международные конвенции, призывая жителей временно оккупированного Крыма в армию. С момента оккупации полуострова оккупанты призвали по меньшей мере 40 тыс. крымчан.
Об этом сообщила руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник в эфире канала Freedom.
По ее словам, еще с 2015 года граждан Украины в Крыму начали призывать в армию РФ, что является военным преступлением.
— Дважды в год проходит такая призывная кампания. Избежать ее невозможно, потому что это либо штраф, либо лишение свободы на срок до 2 лет. Более того, даже если человека наказали, его все равно призывают, — сказала правозащитница.
По данным организации, за весь период оккупации было призвано незаконно как минимум 40 тыс. крымчан.
В 2022 году после полномасштабного вторжения в Украину РФ стала скрывать количество призывников, однако Скрипник отметила, что оккупанты призывают не менее 6 тыс. человек в год. Скорее всего, в 2022 году это количество было больше.
Она подчеркнула, что преступления РФ задокументированы и переданы в Международный уголовный суд.
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Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.Юлия Захарченко, Вадим Карпьяк