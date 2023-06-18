С начала оккупации не менее 40 тыс. крымчан незаконно призвали в армию РФ — правозащитница

Россия нарушает международные конвенции, призывая жителей временно оккупированного Крыма в армию. С момента оккупации полуострова оккупанты призвали по меньшей мере 40 тыс. крымчан.

Об этом сообщила руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник в эфире канала Freedom.

По ее словам, еще с 2015 года граждан Украины в Крыму начали призывать в армию РФ, что является военным преступлением.

— Дважды в год проходит такая призывная кампания. Избежать ее невозможно, потому что это либо штраф, либо лишение свободы на срок до 2 лет. Более того, даже если человека наказали, его все равно призывают, — сказала правозащитница.

По данным организации, за весь период оккупации было призвано незаконно как минимум 40 тыс. крымчан.

В 2022 году после полномасштабного вторжения в Украину РФ стала скрывать количество призывников, однако Скрипник отметила, что оккупанты призывают не менее 6 тыс. человек в год. Скорее всего, в 2022 году это количество было больше.

Она подчеркнула, что преступления РФ задокументированы и переданы в Международный уголовный суд.

Ранее американский генерал, экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что ВСУ еще не начали основную фазу долгожданного контрнаступления. Однако украинские военные уже проводят наступательные операции, которые приведут к деоккупации Крыма и изгнанию оккупантов из нашей страны.

Источник : Freedom

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