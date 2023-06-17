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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Роют окопы прямо посреди сел: спутник показал, как РФ возводит фортификации в Крыму

Оборонні укріплення в Криму

Украинские журналисты проанализировали спутниковые снимки на севере Крымского полуострова, где Россия окопается в ожидании контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Соответствующие фотографии компании Planet Labs получили в свое распоряжение журналисты проектов Крым Реалии и Схемы.

На снимках можно увидеть, что оккупанты построили многочисленные линии обороны от административной границы с Украиной до Джанкоя.

Часть окопов возведены российской армией уже после побега из Херсона в ноябре 2022 года. Кроме того, на спутниковых фото северной части полуострова видно, что оккупанты нередко возводят фортификации вплотную к селам или даже в самих населенных пунктах.

Роют окопы прямо посреди сел: спутник показал, как РФ возводит фортификации в Крыму
Фортифікації в Криму / Фото: Схеми
Роют окопы прямо посреди сел: спутник показал, как РФ возводит фортификации в Крыму
Фортифікації в Криму / Фото: Схеми
Роют окопы прямо посреди сел: спутник показал, как РФ возводит фортификации в Крыму
Фортифікації в Криму / Фото: Схеми
Роют окопы прямо посреди сел: спутник показал, как РФ возводит фортификации в Крыму
Фортифікації в Криму / Фото: Схеми
Роют окопы прямо посреди сел: спутник показал, как РФ возводит фортификации в Крыму
Роют окопы прямо посреди сел: спутник показал, как РФ возводит фортификации в Крыму
Роют окопы прямо посреди сел: спутник показал, как РФ возводит фортификации в Крыму
Роют окопы прямо посреди сел: спутник показал, как РФ возводит фортификации в Крыму

По словам офицера ВСУ, журналиста-расследователя из Крыма Евгения Лешана, это — обычная практика для армии РФ.

— Россияне никогда не относились к человеческой жизни как к ценности, тем более к жизням крымчан, которых они всегда держали как заложников. Поэтому — да, эти люди в опасности, население этих сел — в опасности. Ведь, если будут идти боевые действия, то россияне фактически используют их в качестве щита, — отметил журналист.

Журналисты обнародовали часть снимков из четырех других локаций с новыми окопами, которые Россия подготовила для обороны Крыма от возможного контрнаступления ВСУ. Фото было сравнено со снимками со спутника ранее. Речь идет о фортификационных сооружениях возле села Филатовка, КПВВ Армянск, города Красноперекопск и в Джанкойском районе.

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Фото: Схеми, Оперативний ЗСУ

Война в Украине, Джанкой, Крым, Російська агресія, Росія
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