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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

З початку окупації щонайменше 40 тисяч кримчан незаконно призвали в армію РФ – правозахисниця

З початку окупації щонайменше 40 тисяч кримчан незаконно призвали в армію РФ – правозахисниця
Фото: Getty Images

Росія порушує міжнародні конвенції, призиваючи жителів тимчасово окупованого Криму в армію. З моменту окупації півострова окупанти призвали щонайменше 40 тисяч кримчан.

Про це повідомила керівниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник в етері каналу Freedom.

За її словами, ще з 2015 року громадян України в Криму почали призивати в армію РФ, що є воєнним злочином. 

– Двічі на рік проходить така призовна кампанія. Уникнути її неможливо, тому що це або штраф, або позбавлення волі на термін до 2 років. Більш того, навіть якщо людину покарали, її все одно призивають, – сказала правозахисниця.

За даними організації, за весь період окупації було призвано незаконно, як мінімум, 40 тис кримчан.

У 2022 році після повномасштабного вторгнення в Україну РФ стала приховувати кількість призовників, однак, Скрипник зазначила, що окупанти призивають щонайменше 6000 людей на рік. Швидше за все, у 2022 році ця кількість більша.

Вона наголосила, що злочини РФ задокументовані та передані до Міжнародного кримінального суду.

Раніше американський генерал, екскомандувач військ США в Європі Бен Годжес заявив, що ЗСУ ще не розпочали основну фазу довгоочікуваного контрнаступу. Проте українські військові вже проводять наступальні операції, які призведуть до деокупації Криму та вигнання окупантів з нашої країни.

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Джерело: Freedom
Армія Росії, Війна в Україні, Воєнні злочини, Крим, Росія
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