Украина выполнила 2 из 7 условий для вступления в ЕС, но отчет будет “положительным” – СМИ

Украина выполнила два из семи условий для начала переговоров о членстве в Европейском Союзе. В то же время в Брюсселе отмечают прогресс, достигнутый, несмотря на полномасштабную войну с Россией.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два дипломатических источника в ЕС.

В предварительной устной оценке прогресса на пути к членству будет указано, что Украина полностью выполнила две из семи рекомендаций, связанных с судебной реформой и законодательством о медиа.

— Прогресс есть. Отчет будет умеренно положительным. Речь идет не о приукрашивании действительности, а о признании прогресса, например, есть выдающиеся антикоррупционные дела, которые можно назвать, — отметил один из источников издания.

Третий дипломатический источник ЕС добавил, что в Брюсселе “по состоянию на сейчас никогда бы не использовали негативный тон в отношении Украины”.

— В судебной реформе наблюдается определенный прогресс, хотя есть еще ключевые реформы, которые необходимо осуществить. Не все является удовлетворительным, — добавил собеседник Reuters.

Отметим, что промежуточный отчет по выполнению Украиной, а также Молдовой и Грузией рекомендаций Еврокомиссии — будет представлен послам государств ЕС в среду, 21 июня, и на встрече министров иностранных дел в Стокгольме в четверг.

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